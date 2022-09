Domenica contro ilsi affiderà probabilmente al 3-5-2. Tra i motivi anche le diverse assenze in casaIn più, Juan Cuadrado arriverà solamente in giornata a Torino dopo gli impegni con la nazionale; tutti motivi che - come scrive la Gazzetta dello Sport - spingono il tecnico livornese a mettere da parte almeno momentaneamente il 4-3-3. L'alternativa al 3-5-2 potrebbe essere il 4-4-2; l'unica certezza è chesarà la coppia di attacco.