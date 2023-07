Le"di lusso" che ladisputerà nelle prossime settimane neglisaranno trasmesse in esclusiva su. Lo si scopre da una nota dell'ANSA: "In attesa della nuova stagione calcistica di, Dazn arricchisce la propria offerta estiva di eventi sportivi live. Per gli appassionati di calcio internazionale sarà un'estate ricca di appuntamenti: a partire dal 15 luglio fino al 7 agosto, arriveranno in esclusiva sulla piattaforma sportiva di live streaming e intrattenimento sportivo le amichevoli più prestigiose di alcuni dei migliori club internazionali, dal Manchester City di Haaland, passando per il Bayern Monaco campione di Germania, fino al Tottenham, Liverpool e all'Atletico Madrid, e tanti altri ancora. Da sabato 22 luglio, invece, partirà il, lache si terrà negli Stati Uniti e che vedràrappresentare la bandiera italiana. Il calcio d'inizio su Dazn è nella notte tra sabato 22 luglio e domenica 23 luglio con il big match trae Juventus, mentre nella notte tra domenica 23 luglio e lunedí 24 luglio è il turno del Milan che sfiderà il".