Come racconta Tuttosport, Di Maria è il nome più concreto, in questo momento, ma non è l’unico esterno d’attacco sul taccuino di Cherubini. Il dirigente umbro negli ultimi giorni ha preso informazioni anche su Filip Kostic dell’Eintracht Francoforte e su Domenico Berardi del Sassuolo, senza dimenticare Nicolò Zaniolo della Roma (forte la concorrenza del Milan). Il 29enne serbo e il 27enne italiano del club emiliano sono considerati valide alternative nel caso in cui all’ultimo dovesse andare storto qualcosa con Di Maria.