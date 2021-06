Juventus, avanti tutta per Locatelli. È questo il titolo del mercato bianconero, con al centro il centrocampista del Sassuolo. Filtra ottimismo per la buona riuscita dell’affare ma, come riporta Tuttosport, se dovesse andare storto qualcosa, la Juve ha diverse alternative sul banco. Tra queste, Miralem Pjanic del Barcellona e Leandro Paredes del Paris Saint-Germain.