La Juve inizia il nuovo anno nella stessa maniera con la quale aveva concluso il 2022, vincendo e senza subire gol. Certo, qualche difficoltà in più nella sfida di ieri sera si è vista, vuoi per l'ottima organizzazione in campo dei ragazzi allenati da Alvini, vuoi perchè qualcuno era ancora intento a 'digerire il panettone' natalizio, ma non si è vista quella fluidità di gioco e di manovra che si era notata nel mese di dicembre. Quel che però sembra non essere cambiato affatto è la solidità difensiva, confermatasi anche allo Zini grazie ad una prova sontuosa della coppia brasiliana composta da Bremer e Gatti, coadiuvati dal grande lavoro svolto sulle fasce del solito di Danilo e dell'insolito, ma devastante Soulè.- Porta che resta dunque blindata ancora una volta, che con quella di ieri fanno 7 gare consecutive senza incassare una singola rete. Così come 7, sono i gol subiti da Madama dall'inizio di questa stagione e confermandosi l'unica squadra al restare al di sotto della soglia dei 10 gol incassati. Al secondo posto di questa graduatoria ci sono appollaiate Napoli e Lazio, le quali hanno subito 13 reti, quasi il doppio di quelle prese dai bianconeri. Con questi numeri è lecito sognare.