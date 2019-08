Your browser does not support iframes.









di AM

Obiettivo: vincere. Sempre e comunque, ma soprattutto il più possibile. Questo non è cambiato e non cambierà mai nella Juventus, dove la vittoria è l'unico risultato accettabile. Però, dal 24 agosto 2018, ne sono cambiate di cose, tra campo e mercato, tra scrivanie e terreni della Continassa. Innanzitutto Maurizio Sarri, che ha preso il posto di Allegri, anche se oggi non sarà in panchina, ma non solo. Quello riguardante l'allenatore è stato forse il salto più mediatico, ma la stagione bianconera comincia tra tantissime novità. Nedved, Marotta, Paratici e...



Tutto ciò che è cambiato: nella nostra gallery.