di Cristiano Corbo, inviato alla Continassa

Non è stato un allenamento banale, almeno nella successione degli eventi - le modalità, ovviamente, restano opinabili -: in una grigia mattinata alla Continassa, tra un po' di scarico e nient'altro che la classica partitella, la Juve si è avvicinata a una partita comunque delicata come quella di Genova. Di poco conto, sì: ma con rischio elevatissimo di approccio sbagliato.



Allegri chiaramente conosce polli e giocatori: prima il richiamo a inizio seduta, con il classico discorso che ha aperto l'allenamento. Poi le continue indicazioni a centrocampo, i dettami soprattutto ai più giovani e qualche scherzo con De Ligt, fuori dopo la parte atletica e diventato improvvisamente arbitro delle partitelle, in stretto contatto con lo staff tecnico per indirizzare al meglio i compagni.



Eccola, una delle curiosità captate dall'allenamento: per il resto, date un'occhiata alla gallery dedicata qui in basso.