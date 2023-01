Penultimo e ultimo giorno di mercato. Il menù della Juve sembra ormai chiuso in un cassetto, tutto quello che c'era da fare (poco) è stato fatto e sorprese dell'ultimo minuto non sono previste. Anche se in fondo a questa Juve servirebbe almeno qualcosa, per non dire molto. A cominciare da un esterno destro, su quella fascia c'è una voragine aspettando il ritorno di un Juan Cuadrado ormai fermo da mesi. Però in queste ore sono comunque successe delle cose: operazioni ufficializzate, altre abbozzate e poi tramontate, offerte ricevute ma respinte al mittente, altre che si concluderanno forse solo nell'ultimo giorno di mercato. Intanto una novità è anche quella dell'ufficialità dell'accordo per la cessione di Weston McKennie: il comunicato non prevede l'obbligo di riscatto, l'americano va al Leeds in prestito oneroso (1,25 milioni + 0,25 di bonus) con diritto di riscatto fissato a quota 34,5 milioni più 4,5 di bonus.Scopri in gallery le cinque manovre del penultimo giorno di mercato