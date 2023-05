Come racconta Gazzetta, almeno un sacrificio la Juventus dovrà farlo e il maggior indiziato resta Dusan Vlahovic, a cui i corteggiatori non mancano in giro per l’Europa. Quali squadre sono però sul serbo? Si va dalIn caso di addio di DV9, alla Continassa potrebbero ripartire da Arkadiusz(attualmente in prestito dal Marsiglia), ma occhio anche a Gianluca. L’attaccante azzurro, sul quale è vigile anche il Milan, potrebbe lasciare il West Ham in prestito.