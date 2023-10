parla raramente, ma quando lo fa è per lasciare il segno. E anche nell'intervista rilasciata a Repubblica sabato scorso il Football Director dellanon si è smentito, parlando ad ampio raggio del presente e del futuro dei bianconeri, e lanciandoIn particolare, sonosui quali ci sembra il caso di ritornare, perché ci offrono scorci di scenari interessanti sia per capire il presente della Juve che, soprattutto, per intuirne gli sviluppi per il prossimo futuro.