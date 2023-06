Sembra una lunga attesa, per un testimone che non passerà, semmai verrà diviso. Laha fatto una scelta forte e riguarda il futuro direttore sportivo: si aspetta Cristianoe la sua 'liberazione' dal Napoli, che prima dovrà chiudere la pratica allenatore. Il diesse, intanto, è. Manna che è a Milano, al lavoro, ha incontrato Allegri e fa il punto su tutte le trattative. Al momento, le priorità della Juventus sono tre e sono per ruoli specifici: serve un esterno di difesa (aspettando anche qui, ma Cuadrado), un centrocampista al posto di Rabiot (che valuta l'ultima proposta) e possibilmente un attaccante. Non un centravanti, ma un uomo tra le linee. Che possa creare pericoli e compensare lo squilibrio tecnico dato dall'addio di Angel Di Maria.