L'effetto domino, più l'effetto sorpresa. Ora la Juve si trova davanti a un bivio, anche se ha già scelto dove svoltare:Una scelta netta, un investimento chiaro e pesante: i bianconeri hanno accelerato tra le titubanze dell'Inter e ora sono pronti alla stretta finale. Nessun rilancio dei nerazzurri: ecco perchésentono di avere il giocatore in pugno, facendosi forti di un accordo fatto con giocatore e Torino. Cosa manca? L'ultimo ok. Poco più di una formalità. A prescindere, una presa di posizione netta che deve arrivare necessariamente dal calciatore.Ma le strade del mercatonon sono finite. Anche perché le lacune restano, le idee non mancano, ma il tempo inizia a scarseggiare. E' il momento in cui o si fa la Juve o ci si inizia a preoccupare, e in questo senso dalla cessione diin poi i bianconeri possono ingranare la marcia giusta per chiudere la rosa. Servirebbe un altro centrale (e occhio al possibile addio di), servirebbe un vicee pure un esterno, compatibilmente con le scelte sul futuro di Moise Kean. La sensazione è che possano arrivare alla fine altri due colpi, colpi veri, colpi importanti. DaDopo, allora, quale pista seguire? Semplice addizione di pensieri: il nome più caldo resta ancora quello di Nicolò, ma la Juve vuole farlo alle proprie condizioni e cioè con uno scambio di prestiti, magari con Arthur all'interno. Complicatissimo. Sul possibile e potenziale secondo centrale, tiene banco il nome di, nonostante l'insistenzae gli occhi delandrà via dalla Lazio, ma i bianconeri non sono al momento sul calciatore. Resta il nodo Morata: lo spagnolo tornerebbe, ma a titolo definitivo. Laapre ale non trova la sponda dell'Atletico. Giorni bollenti.