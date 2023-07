Si riparte. Con entusiasmo, con aspettative, con i volti di sempre in attesa di quelli nuovi (). La Juve si è ritrovata ancora alla, stavolta regalando 50 minuti di entusiasmo ai tifosi, almeno a quelli invitati. Una partitella in famiglia è stato un buon modo per ripartire, dopo qualche attimo di riscaldamento e una settimana di lavoro sulle spalle. Si sono visti praticamente tutti, a parte Danilo (che ha lavorato a parte) e, che sta svolgendo un programma differenziato, come Fagioli. L'applausometro ha premiato Dusan, al centro di mille storie di mercato, e con lui grandi ovazioni per il nuovo capitano, Danilo, e per il fresco rientrante Adrien Rabiot.