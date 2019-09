Nella giornata di ieri al Training Center in Continassa e in tutte le strutture del settore giovanile della Juventus sono approdate in rappresentanza le 27 scuole calcio del club bianconero sparse per l'Italia. Questo il racconto della giornata:



"Conoscere le rinnovate strutture dedicate al mondo Juventus Youth, toccare con mano le metodologie di allenamento della Juve e assistere a sessioni in campo: non c’è niente di meglio di questo, per capire come cresce il settore giovanile bianconero e per utilizzare quanto visto nelle proprie Scuole Calcio.



Questo è anche il succo del progetto “National Academy”, che ieri ha portato, presso le strutture di Vinovo, una quarantina di tecnici, in rappresentanza di 27 Scuole Calcio Juventus del Piemonte e di tutta l’Italia, selezionate in quanto realtà di eccellenza sul territorio nazionale.



A questo è stato anche improntato il menu della giornata, che ha visto i responsabili tecnici non solo visitare il JTC nella sua veste rinnovata negli ultimi mesi ma anche conoscere le metodologie di scouting con un incontro nella Sala Conferenze del JTC, e successivamente assistere sia a un allenamento del Settore Giovanile che a una sessione dedicata ai ragazzi dell’attività di base".