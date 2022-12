Sono passati 8 giorni dall'addio di. Giorni non semplici per l'ormai ex numero uno bianconero, tra l'inchiesta in cui è coinvolto e tutte le conseguenze in merito a questo. Proprio oggi, Agnelli ha compiuto 47 anni. Un compleanno ovviamente diverso dai soliti, in cui però non è mancato l'affetto dei tifosi della Juve e della società stessa, che gli ha dedicato un lungo post.Gare che per il significato che hanno avuto rimarranno sempre nella storia della Juve.