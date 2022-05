10 minuti e la Juventus ha sbloccato il match contro la Lazio. Cross dalla sinistra e zuccata di Dusan Vlahovic sul secondo palo per l'1 a 0 della Vecchia Signora. Subito dopo la rete, Vlahovic ha esultata con la "Dybala Mask", per omaggiare il compagno di squadra, divenuto grande amico fin dall'arrivo a Torino, nel giorno della sua ultima allo Stadium. Il tutto è culminato con un grande abbraccio tra i due.



Altro passaggio significativo della serata della Joya, al 16'. Uscita dal campo di Chiellini e fascia di capitano che, per l'ultima volta allo Stadium, passa al braccio di Dybala.



Poco prima del fischio di fine del primo tempo, invenzione di tacco che dà il via all'azione del 2 a 0 finalizzata da Morata. Lo spagnolo, poi, esulta e si fionda su Dybala per abbracciarlo.





Sfoglia la gallery per foto e video della serata di Dybala