LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 - "Rientra dalla squalifica e si vede che ha una voglia matta. Nel primo tempo gioca quasi da solo e il gol è la ciliegina sulla torta: lotta, sponde e sacrificio".

TUTTOSPORT 8.5 - "Davanti i rifornimenti scarseggiano, allora si reinventa trequartista prima e addirittura mediano poi: primo tempo di grande fattura tecnica e contagiosa abnegazione. Nella ripresa, alla prima occasione utile, il gol che tutto l'ambiente invocava e sognava, con finta, contro-finta e pregevole battuta a rete sul secondo palo. Bomber e trascinatore, come richiedeva la serata e come urlava la sciocca squalifica che lo aveva estromesso dalla precedente gara a Roma in campionato: perdonato, eccome".

IL CORRIERE DELLO SPORT 7,5 - "È tutta un'altra vita con Dusan: la sua presenza si sente eccome. Lotta, sbuffa, sprona i compagni, smista palloni una sponda dopo l'altra. Manca soltanto una palla buona per incidere: gliela offre McKennie e il bomber non perdona. Fondamentale".

Dusanè tornato ad essere decisivo, in una serata molto importante per la stagione della. E il valore della sua prestazione contro laè stato riconosciuto anche dai giornali in edicola oggi, che gli hanno attribuito voti molto alti.