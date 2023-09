Dal sito ufficiale della Juve, un'iniziativa speciale in vista del match contro la Lazio.Unancora una volta sold-out accoglierà il ritorno in campo dei bianconeri dopo la pausa per le Nazionali.Ci sarà bisogno di tutto l’entusiasmo del nostro pubblico per spingere la squadra a cogliere la terza vittoria su quattro partite: a partire dall’inizio… fino alla fine.Per questo, lo spettacolo bianconero che accoglierà i nostri ragazzi, ancora una volta sarete voi, presenti sabato allo stadio. E lo sarete, dicevamo, per tutta la partita. Come?(motivo per cui è consigliabile arrivare allo stadio in anticipo), e ovviamente mantenendola addosso per la durata del match. In questo modo l’Allianz Stadium vivrà interamente, e continuamente, con i nostri colori.Non ultimo, potrete portarvi a casa il ricordo di una giornata emozionante con la Juve, in cui tutti, insieme, avremo dato una mano alla squadra.Vi aspettiamo sabato pomeriggio!