Quando si gioca una partita di campionato tre giorni prima di una delicata sfida di Champions League, si può mettere in preventivo qualche "panchina eccellente" per far arrivare il giocatore che riposta al meglio della condizione per la gara di Champions. E così stasera all'Allianz Stadium contro la Lazio, match che precede il ritorno degli ottavi di finale col Porto, Andrea Pirlo terrà in panchina, almeno inizialmente, il suo fuoriclasse Cristiano Ronaldo. Così CR7, che ha pur sempre bisogno di ricaricare la batterie anche lui ogni tanto, potrà arrivare nel miglior spolvero martedì.