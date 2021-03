Dal sito ufficiale della Juventus: "BONUCCI VS IMMOBILE - Uno dei duelli che maggiormente hanno caratterizzato gli Juventus-Lazio degli ultimi anni è quello che ha visto misurarsi due compagni di Nazionale, Leonardo Bonucci e Ciro Immobile. L'attaccante in biancoceleste ha realizzato 3 reti a Torino: una doppietta nella stagione in cui Leo non era alla Juve e l'ininfluente calcio di rigore dello scorso torneo, che non ha impedito la sconfitta dei suoi. Al contempo, il centrale bianconero ha segnato una delle sue più belle reti in carriera proprio alla Lazio nel 2014-15, anno nel quale Immobile non era presente in Italia e la Juve lo ha affrontato (vincendo) in Champions League, negli ottavi di finale con il Borussia Dortmund. MATRI VS GARRIDO - Uno degli Juventus-Lazio più emozionanti vissuti allo Stadium è il primo, quello del 2011-12, terminato 2-1 a favore dei bianconeri. In questo duello si vedono a confronto Matri e Garrido, il centravanti bianconero e il centrale spagnolo che in Italia è rimasto solo due stagioni. Entrambi si sono ritirati dalle scene la scorsa stagione e Alessandro oggi fa parte dello staff della Lazio come collaboratore di Igli Tare. ZANETTI VS RADU - Tanti gol così non si sono più visti: nel 2008 Juventus-Lazio si chiude sul 5-2, eguagliando le 7 reti registrate nel decennio precedente con un 6-1 al Delle Alpi. La foto riproduce un contrasto tra Cristiano Zanetti e Stefan Radu. Il difensore romeno aveva 21 anni ed era appena arrivato in Italia. Nessuno poteva immaginare che accumulando partite di stagione in stagione sarebbe diventato il giocatore della Lazio con il più alto numero di presenze in Serie A. Contro la Juve è sceso in campo 24 volte, sommando campionato, Coppa Italia e Supercoppa. ZIDANE VS FAVALLI - Un altro dei veterani della Lazio è Giuseppe Favalli, che con 401 presenze detiene il record di partite giocate nel club contando tutte le competizioni. Qui lo si vede insieme al compagno di squadra Matias Almeyda impegnato in un'operazione problematica: tentare di contenere il genio creativo di Zinedine Zidane nel dicembre del 1998. Pochi giorni dopo questo Juventus-Lazio, Zizou si recherà a Parigi a ritirare il Pallone d'Oro per coronare un anno che lo ha visto vincere lo scudetto in bianconero e il Mondiale con la Francia".