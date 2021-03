La Juventus e la Lazio si stanno per affrontare all'Allianz Stadium per il match del sabato sera della 26^ giornata di Serie A. Una gara nella quale i bianconeri sono chiamati a rinfocolare le residue speranze di poter lottare contro l'Inter per lo scudetto. Un match da seguire con la massima attenzione, e per entrare al meglio nell'atmosfera della gara, come sempre, qui di seguito potrete trovare (in continuo aggiornamento) tutte le foto e i video del prepartita. Dall'ingresso delle squadre allo stadio fino alla rifinitura sul campo prima del calcio d'inizio.