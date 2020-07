Non la migliore prestazione per Douglas Costa, nell'ultima gara della Juventus contro la Lazio. Nelle pagelle de IlBianconero.com, il brasiliano ha ricevuto un 5.5 "di fiducia": "Pasticcia un po', nel primo tempo non salta quasi mai l’uomo, nella ripresa ha più spazio ma sbaglia sempre la giocata per mettere il compagno in porta", il giudizio del nostro inviato. Al 58', Sarri gli ha preferito Danilo, e la sensazione generale è che l'esterno non fosse al meglio della condizione fisica, di sicuro meno brillante rispetto alle ultime uscite. Intanto, Douglas può festeggiare: sono arrivate le 100 presenze in bianconero. Staremo a vedere per il futuro.