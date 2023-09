Tutto in discesa, perché alla fine l'atteggiamento è stato quello giusto e i giocatori ci sono, son forti, riescono a determinare. Ecco: se i 45 minuti iniziali con il Bologna avevano raccolto fischi e preoccupazioni, il nodo si è già sciolto al 45' di. Il risultato: 2-0. Apre un gran gol die chiude (per ora) un sinistro perfetto di. Chiose lineari con le richieste di: aggressione, smarcamenti, ambizione. E un po' di sfacciataggine, che nell'ultima in casa proprio non s'era vista.Tutto bene quel che inizia bene. Come a Udine. Ora un nuovo passaggio: tenere così. Come a Empoli.