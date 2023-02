In crescendo, almeno nel finale. Con l'occasione più importante almeno sul sinistro di Filipe il gol di Gleison, bravo a sfruttare la buona verve proprio dell'esterno serbo. 1-0 a fine primo tempo, la Juve è avanti sulla Laizo ed è tutto meritato, magari non ampiamente.In una partita brutta, a tratti seriamente orribile, Allegri sfrutta l'episodio e se lo costruisce pian piano, con pazienza e giropalla. Godibile, per certi versi. Non rapidissimo, però compatto, così come la difesa che per tenere Immobile, Felipe e Zaccagni ha sempre qualche arretrato da aggirare.Comunque, tutto bene quel che parzialmente finisce bene. Con esterni veri, ecco, è un'altra musica.