Il ds della Lazio Igli Tare ha parlato nel pre-partita di Juventus-Lazio ai microfoni di Sky Sport: "Non è il momento di ragione con se e ma, tutto ciò che è stato detto nei giorni passati non sono giustificazioni ma sono dati di fatto. Abbiamo aspettato questa partita con grande entusiasmo, dobbiamo portarlo sul campo perchè abbiamo visto a Udine lo spirito di questo gruppo, con quello spirito è un punto di partenza importante. Stasera dobbiamo essere bravi a vincere questa partita difficile".



SUGLI INFORTUNI - "Più che ricadute sono stati infortuni veri. Le prime 4 settimane dopo il lockdown sono state impressionanti, eravamo felici e contenti. Quando ci siamo allenati in gruppo sono successe stranamente cose che non ci aspettavamo. Non deve essere un alibi per nessuno questa cosa, la squadra c'è e dobbiamo cercare fino in fondo di raggiungere il risultato migliore di questo campionato, nessuno si deve scordare che grandi cose ha fatto la Lazio in questa stagione"



SULLA DOPPIA VITTORIA - "Non lo so. Dico che la risposta giusta è quella dopo la partita, ovviamente non ci dobbiamo arrendere perchè non c'è nessun motivo. Siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto e dobbiamo ripetere quello che abbiamo fatto, niente è impossibile nella vita”.



SUL MERCATO - "Borja Mayoral? È un giocatore che h fatto una carriera importante, ma in questo momento l'unica cosa certa è che per la prossima stagione la Lazio è in cerca di uno barra due attaccanti, uno sicuro"​



SACRIFICIO A FINE STAGIONE? - "L'ho già detto anche nel passato, per chiunque arriverà una proposta ci siederemo insieme e vedremo il da farsi. Se le due parti sono contenti perchè no, ma per ora non è arrivata nessuna richiesta"