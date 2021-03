Partita strana, Juventus-Lazio di ieri sera, che i tifosi bianconeri hanno vissuto attraversando una vasta gamma di stati d'animo, stando a quanto emerge dai profili social di molti di loro. Prima lo sconforto per l'errore di Kulusevski che ha regalato il provvisorio 1-0 a Correa, poi la rabbia per il clamoroso rigore negato a seguito del fallo di mano di Hoedt (particolarmente gustosi alcuni fotomotaggi…). Infine l'incredulità per il super gol di Rabiot, giocatore non particolarmente amato dai sostenitori della Vecchia Signora, e la gioia per i due gol del ritrovato Morata. Vi proponiamo una raccolta dei post più divertenti pubblicati su Instagram nelle ultime ore.