Lazio su, la Juve pensa a. Secondo quanto racconta SportMediaset, questi due fattori potrebbero aprire la possibilità a un clamoroso scambio tra le due società: il ds biancoceleste Tare avrebbe già fatto un primo sondaggio per Bernareschi, con la Juve disposta a cederlo ma solo in un affare che comprenda anche lo spagnolo cresciuto nel Barcellona. Un'ipotesi suggestiva che al momento non ha nulla di concreto, ma che potrebbe svilupparsi nei prossimi giorni.