Il mercato entra sempre più nel vivo, con il mese di agosto che si appresta a regalarci colpi di scena. Nonostante molte trattative siano ancora da mettere in piedi, in casace ne sono diverse che sono in dirittura di arrivo e che potrebbero definirsi nei prossimi giorni. Una di queste è quella che porta a Luca, di rientro dal prestito alla Lazio e ancora in attesa di conoscere il proprio destino.- La volontà del terzino è quella di continuare a restare al servizio di Maurizio Sarri, che però, è alle prese con la dirigenza biancoceleste per capire quali saranno le prossime strategie di mercato. La Lazio spera di ottenere il giocatore in prestito con diritto di riscatto e con la Juve, che dovrebbe pagare parte dell'ingaggio del calciatore. D'altro canto, i bianconeri pretendono che venga inserito l'obbligo di riscatto nell'operazione e proprio per questo, le duerestano ancora, ma con una buona dose di fiducia sulla fumata bianca.