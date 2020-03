Arturo Diaconale, direttore della comunicazione della Lazio e portavoce del presidente Claudio Lotito, ha parlato su Telelombardia. Ecco le sue parole: "Io ho fatto delle constatazioni, ci sono alcune società che hanno chiesto che il campionato venga annullato, mentre altre società come la Lazio chiedono che il campionato, nonostante le difficoltà, possa completarsi in maniera tale da evitare problemi generali su tutto il mondo del calcio. Che potrebbero portare questi problemi a una serie di disastri e di fallimenti di parecchie società di Serie A, B e soprattutto serie inferiori. Non parlo a nome della società, anche se poi sono il portavoce del presidente Lotito e il direttore della comunicazione". Questo, l'ultimo attacco da parte della Lazio alla Juventus. Clicca qui per leggere le dichiarazioni integrali.