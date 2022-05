Dal sito ufficiale della Lega Serie A:



"Maurizio Sarri, che ha allenato la Juventus nel 2019/20, (26 vittorie, cinque pareggi e sette sconfitte in Serie A TIM), ha perso sei dei suoi nove precedenti contro la Juventus in Serie A TIM (2V, 1N), contro nessuna squadra ha subito più sconfitte (sei ko anche contro la Roma, ma in 12 sfide)".