Silenzio stampa, questa la decisione della Lazio dopo la sconfitta con la Juve. Ma cosa c'è dietro la scelta? Come riferisce calciomercato.com, in particolare al club biancoceleste c'è malumore per quanto successo nel primo gol dei bianconeri. Prima della rete di Vlahovic, infatti, per gli uomini di Sarri ci sarebbe una chiara irregolarità. La palla, portata avanti nell'azione da McKennie, sarebbe uscita dal campo e avrebbe superato la linea laterale. Le proteste sono partite già durante il corso della cavalcata dello statunitense, tanto che Luis Alberto, il più vicino all'avversario, ha anche accennato a fermarsi durante l'azione. Per l'arbitro, e il guardalinee appostato in zona, era tutto regolare e anche il Var ha confermato il verdetto.