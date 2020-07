di Nicolò Vallone

Ciro Immobile, capocannoniere del campionato, trascinatore della Lazio nella lotta scudetto, rivale di Lewandowski per la scarpa d'oro... tutto molto vero fino al lockdown, dopodiché qualcosa si è inceppato, sia in lui che nella squadra di Inzaghi: appena 2 vittorie in 7 gare, con 2 sole reti per il centravanti campano. E così nella classifica cannonieri Cristiano Ronaldo, con la media di un gol a partita, ha imbastito la grande rimonta che, alla vigilia dello scontro diretto, ha determinato questa condizione: Immobile 29, Ronaldo 28. L'obiettivo sono i 34 di Lewandowski. QUANDO LE COSE ANDAVANO BENE... - Interessante notare come il percorso da bomber di Immobile abbia avuto una piccola battuta d'arresto proprio contro i bianconeri, nella sfida di andata a inizio dicembre. Provenendo da 9 partite di fila in gol, al minuto 78 gli si presentò davanti l'occasione di proseguire la striscia dal dischetto, ma Szczesny parò il suo rigore. Il risultato era di 2-1 per la Lazio, che comunque avrebbe fatto 3-1 col sigillo finale di Caicedo. Ironicamente per la Lazio, quindi, proprio il match che ha maggiormente alimentato l'eccitazione biancoceleste in questo campionato potrebbe pregiudicare, col senno di poi, gli obiettivi individuali di Immobile. E se vincerà classifica marcatori ed eventuale scarpa d'oro, Ronaldo potrà dire un bel "Grazie" al buon Szczesny.