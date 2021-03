Una delle grandi sorprese di questo Juventus-Lazio è la presenza in panchina di Cristiano Ronaldo. Il numero 7 della Vecchia Signora è rimasto fuori dai giochi per scelta condivisa con l'allenatore: la priorità è averlo al massimo per la sfida con il Porto. La disabitudine a questa situazione si è palesata fin dai minuti prima del fischio d'inizio. Come riportato da Dazn, infatti, il fenomeno portoghese si sarebbe avvicinato alla panchina dei bianconeri senza sapere dove sedersi. Ad intervenire in suo soccorso l'amico Pinsoglio che lo ha invitato a sedersi al suo fianco.