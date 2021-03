DAL SITO UFFICIALE DELLA JUVENTUS



Ancora un volta, il voto dei tifosi bianconeri dopo ogni partita ha deciso: il miglior giocatore del mese di febbraio è Cristiano Ronaldo, che poco prima di Juve-Lazio riceverà il premio come MVP of the Month Powered by eFootball PES 2021.



Cristiano continua a polverizzare record su record: in occasione di Juve-Spezia - la sua gara numero 600 in tutti i campionati - lo ha fatto diventare l’unico giocatore a segnare almeno 20 gol in ciascuna delle ultime 12 stagioni nei top-5 campionati europei.



E, come ormai d'abitudine, possiamo dire che non finisce qui...