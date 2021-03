Dal riscaldamento di Juventus-Lazio arrivano diversi retroscena sulla squadra bianconera. Innanzitutto, come di consueto un giocatore della panchina si è allenato insieme ai titolari. Stasera è toccato a Nicolò Fagioli, spesso invocato ma anche oggi fuori dalla formazione iniziale. Un segnale in vista di un suo impiego a partita in corso?

E poi il particolare ruolo di Cristiano Ronaldo, che ha continuato a dare suggerimenti ai compagni e ad assistere Andrea Pirlo. Inoltre, ha assistito la squadra in molti esercizi, come quelli dei tiri in porta, provandone alcuni lui stesso.