Sfida nella sfida nella gara di stasera tra Juventus e Lazio: Cristiano Ronaldo infatti insegue Ciro Immobile nella classifica cannonieri: 28 reti per il portoghese, una in più per l'attaccante della Nazionale. CR7 insegue ma stasera può mettere la freccia superando l'ex Torino, e se dovesse vincerla a fine stagione sarebbe il primo giocatore nella storia a diventare capocannoniere nei tre campionati più importanti: Premier League (con la maglia del Manchester United), Liga (con il Real Madrid) e Serie A. Una motivazione in più, quindi, per cercare il gol stasera.