Nel contesto di Juventus-Lazio, la decisione dell'arbitro di assegnare inizialmente un rigore per il fallo di Vecino su Cambiaso è stata poi revocata dopo l'intervento del VAR che ha evidenziato un presunto fuorigioco dell'esterno bianconero al momento del colpo di testa di Patric, il quale però sembrava essere avvenuto in modo volontario. Nonostante ciò, il direttore di gara ha sorprendentemente cambiato idea, optando per non concedere il penalty. Tale decisione ha suscitato clamore e polemiche, in quanto sembra essere stata un'errata interpretazione della situazione da parte dell'arbitro.Sul web, sono esplose forti le polemiche dei tifosi bianconeri. Clicca la gallery per leggere i commenti.