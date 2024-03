Secondo quanto riportato nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la Lazio è tornata ad allenarsi questa mattina in vista della sfida contro la Juventus, dopo aver goduto di una giornata di riposo ieri. Si prevede che Patric sia pronto per una maglia da titolare, mentre Rovella continua a lavorare separatamente a causa di un problema alla pubalgia. L'allenatore e lo staff tecnico stanno valutando attentamente le condizioni dei giocatori in vista della partita imminente, cercando di ottimizzare la formazione per ottenere il miglior risultato possibile.