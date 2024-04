Nella vittoria della Juventus contro la Lazio in Coppa Italia per 2-0, grazie ai gol di Vlahovic e Chiesa, ha fatto molto discutere il rigore prima assegnato e poi tolto ai bianconeri per posizione di fuorigioco di Cambiaso. Secondo il regolamento, come ha spiegato Graziano Cesari, è stato giusto che Massa abbia cambiato idea. Diversa però la posizione dell'ex giocatore della Juve, Fabrizio Ravanelli, che a Mediaset ha commentato così: "Non la condivido, anche se c'è questa regola. Per me perde di credibilità l'arbitro e il movimento calcistico, per me è una presa in giro".