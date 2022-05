Non una scelta tecnica, ma un problema fisico. Questo il motivo che ha costretto Massimiliano Allegri a escludere last minute Adrien Rabiot dall'undici titolare di Juve-Lazio. Il francese, che fino all'ultimo sembrava dover scendere in campo dal primo minuto, è stato fermato da un fastidio all'inguine, secondo quanto riferito dai cronisti di Sky presenti all'Allianz Stadium. Al suo posto Manuel Locatelli.