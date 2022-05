A due giorni dalla sfida all'Allianz Stadium, il sito ufficiale del club bianconero ricorda un precedente del passato tra Juve e Lazio, rimasto nel cuore dei tifosi soprattutto per una "sentenza" di mister Marcello Lippi: "Mancano 6 giornate alla conclusione del campionato 2001-02. Al Delle Alpi, David Trezeguet risponde al gol laziale firmato da Claudio Lopez. Il risultato del primo tempo non cambia più, il punto porta la Signora ad avere un distacco dal vertice di 6 lunghezze. Ma a fine partita, ai giornalisti che proclamano l'esclusione dei bianconeri dalla lotta scudetto, Marcello Lippi dice in modo netto: "La Juve non molla". Ha ragione lui, il tricolore arriverà negli ultimi 90 minuti".