McKennie non ha i 90 minuti delle gambe, e allora può toccare a Fagioli? Ne scrive l'edizione odierna di Tuttosport. Il centrocampista è al momento a disposizione di Andrea Pirlo dopo le coliche di settimana scorsa. Per TS, Nicolò "ha stupito per la sua capacità di smarcarsi e offrire linee di passaggio ai compagni, per ricevere e smistare". Con il Crotone, Fagioli è entrato quando il risultato era consolidato e la partita era meno difficile rispetto alla parte iniziale. Ora la gestione è in corso, perché le 'dosi' di campo vanno ben indirizzate, specialmente con un giovane talento. I tifosi bianconeri non aspettano altro: vogliono vederlo all'opera.