Alla lista si aggiunge il portiere Simone Scaglia.#JuveLazio https://t.co/KR0rXP6y4I — JuventusFC (@juventusfc) November 13, 2022

Si è aggiunto anche Simonenella lista dei convocati di Massimilianoper. Classe 2004, è il portiere delladi Paolo Montero, alla prima convocazione tra i "grandi" dopo 10 presenze stagionali tra campionato (7) e Youth League (3). Il 18enne torinese fa parte della rosa dell'Under 19 dal luglio 2021, dopo essere cresciuto nelle giovanili bianconere. Per lui anche due panchine con la Next Gen, contro il Lecco il 19 ottobre scorso e contro la Pro Vercelli giusto ieri. Scaglia è stato convocato in quanto Carloè alle prese con un problema a un occhio.