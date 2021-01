La Juventus Under 23 è una fucina di talenti per la prima squadra anche grazie al prezioso lavoro di Lamberto Zauli, promosso quest'anno dopo l'avventura nella Primavera bianconera. E proprio da Primavera a Under 23 mister Zauli si è portato diversi giovani talenti in questa stagione. E chissà quanti altri ne porterà.così potrà osservare da vicino nuovi futuri giocatori da promuovere nella sua Under 23.