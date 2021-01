Alessandro Matri e Marco Storari hanno condiviso i primi anni della gloriosa striscia di scudetti della Juventus ancora in corso. Dopo aver appeso scarpini (e guanti) al chiodo, entrambi si sono dati a una carriera dirigenziale nel calcio giovanile: Matri nella Lazio, Storari nella Juve. Oggi i due ex compagni di squadra si sono ritrovati fianco a fianco sugli spalti del campo di Vinovo dove in questo momento si stanno affrontando Juve e Lazio Primavera. Un'occasione per fare due chiacchiere in amicizia e, chissà, scambiarsi spunti su potenziali talenti...