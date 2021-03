Come spesso succede, soprattutto quando la squadra è in emergenza per le assenze (per fortuna almeno sono tornati tra i convocati Cuadrado, Bonucci e Arthur, mentre restano fuori De Ligt, Chiellini e Dybala) la Juventus attinge dalla formazione Under 23. Nelle sue convocazioni, Andrea Pirlo in stagione ha regalato l'emozione della prima convocazione in prima squadra a tanti ragazzi. Stasera, per il match dell'Allianz Stadium contro la Lazio, si aggiunge all'elenco Davide De Marino, jolly di difesa (gioca al centro o a sinistra) dell'U23 arrivato a gennaio dalla Pro Vercelli.