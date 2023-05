La Lazio è fortemente interessata a Nicolò Rovella e Dejan Kulusevski. Il primo tornerà alla Juve che però non sarebbe disposta a cederlo mentre per quanto riguarda lo svedese, se il Tottenham non lo riscattasse, il club bianconero gradirebbe una sua partenza. E secondo il Messaggero, questa potrebbe essere la strada per arrivare a Milinkovic Savic in uno scambio tra giocatori.