Regola 9, pag. 78: “Il pallone non è in gioco quando [..] ha interamente oltrepassato una linea di porta o una linea laterale, sia a terra sia in aria”.



A parte che c’è il VAR, ma qui una piccola parte della sfera (basta la proiezione) è sulla linea.



Gol buono. #JuveLazio pic.twitter.com/r4yM5BgywI — Denis Errori Arbitrali (@erroriarbitrali) September 16, 2023

Il primo gol della Juventus è entrato nel mirino di alcuni tifosi - biancocelesti e non solo - che hanno iniziato a inveire sui social reclamando un fallo laterale precedente. Il motivo della protesta, infatti, è legato al pallone tenuto in gioco al limite da Weston McKennie, poi ceduto a Locatelli che ha crossato per il gol di Dusan Vlahovic. La prospettiva dell'immagine che circola, infatti, sembra mostrare la palla fuori dal campo, ma con una visione più attenta si nota come il tocco dell'americano arrivi prima che la sfera superi totalmente la riga di gioco: a contare è la proiezione della stessa sulla linea.