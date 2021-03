1









Tanti dubbi di formazione in casa Juve per Pirlo. Va verso il recupero Cuadrado, che degli infortunati è quello con più chance di giocare dall’inizio. De Ligt e Bonucci verranno valutati domattina dall’allenatore, che intanto ha provato Danilo, Demiral e Alex Sandro; a destra il colombiano appunto (l’alternativa è Bernardeschi), a sinistra Chiesa. In mediana – senza Bentancur e Arthur – provati McKennie e Rabiot, con Ramsey più avanzato a supporto delle punte. Ronaldo e Kulusevski ancora in pole, ma occhio a Morata che spera di ritrovare una maglia da titolare.