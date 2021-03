Tutti invochiamo Nicolò Fagioli, l'astro nascente del centrocampo della Juventus. È tanta la curiosità di vedere come potrebbe districarsi in Serie A il talento che sta seguendo le orme dell'attuale allenatore bianconero Andrea Pirlo, e che finora ha giocato dal 1' solo il match con la Spal in Coppa Italia. Eppure, nemmeno oggi all'Allianz Stadium contro la Lazio, nemmeno dopo la positività al coronavirus di Rodrigo Bentancur, vedremo titolare Fagioli. Stando alle ultime informazioni in nostro possesso, infatti, è Aaron Ramsey il principale candidato a prendere in mano la cabina di regia stasera.